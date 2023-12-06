Mecburiyetten kullanılan odun, artık zorunluluktan değil keyiften kullanılmaya başlandı

Bir zamanlar yokluktan ve mecburiyetten kullanılan odun ateşi, artık zorunluluktan değil keyiften kullanılmaya başlandı. Aydın ve İzmir’in pek çok köyünde damak tadına düşkün aileler yemek pişirme işlemlerinde yeniden odun ateşine ve kalaylı kaplara döndü.

Abone ol

1990’li yıllara kadar gelişmişlik ve modernliğin göstergesi gibi algılanan elektrikli veya doğalgazlı ocaklar geleneksel odun ateşinin verdiği lezzet ve keyfi vermedi. Aydın’da doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına rağmen imkanı olan herkes damak tadı ve sağlığı için odun ateşini tercih etmeye başladı.



Aydın’ın Köşk İlçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan köylerde vatandaşlar yemek pişirme ve çay demleme işlerinde odun ateşini kullanmayı tercih edince bölgede kalaycılık mesleği de yeniden canlandı. Özellikle belli yaşın üstündeki kişilerin elektrikli ve tüplü ocaklarda pişirilen yemeklerden keyif almadığını belirten 83 yaşındaki Nazife Çetinkaya, “Eskiden ekonomik zorluklar ve imkansızlıklardan dolayı herkes odun ateşi kullanmak zorunda kalırdı. Zaman değişti, imkanlar arttı. Her evde elektrikli ve doğalgazlı ocaklar var artık. Ancak kimse yeni nesil ocaklarda eski tadı alamaz oldu. Bu nedenle eskiden imkanı olanlar elektrik ve doğalgazı kullanırken şimdi tersine dönen devirde imkanı olanlar odun ateşini kullanıyor” diyerek odun ateşi ile pişen yemeği yemenin demlenen çayı içmenin bir ayrıcalık haline geldiğini belirtti.