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Avcılar’da 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu

Avcılar’da 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu

Avcılar’da, 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu. Yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Kamuran Özdağlı’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarken kadının yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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