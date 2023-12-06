Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 34 GFA 307 plakalı otomobil, Akçay istikametinden Edremit'e seyir halindeyken Ülkü Yolu mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarparak takla attı. M.S.’nin yoluna çıkan köpeğe vurmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.S. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.