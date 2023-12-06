BIST 8.083
DOLAR 28,93
EURO 31,23
ALTIN 1.893,11
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Gazze batağına saplandı öldürülen asker sayısı açıklandı

İsrail ordusu Gazze batağına saplandı öldürülen asker sayısı açıklandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 83’e çıktığını bildirdi.

Abone ol

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83’e yükseldi.

İsrail, 27 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine, 3 Aralık’ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince “güvenli bölge” ilan edilen Han Yunus’a kara saldırısı başlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adanalı Yaşar kebaba olan aşkından şarkı yazdı, klip çekti
Adanalı Yaşar kebaba olan aşkından şarkı yazdı, klip çekti
Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattı
Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattı
İsrail Gazze Şeridi'ndeki tek devlet hastanesini yıktı
İsrail Gazze Şeridi'ndeki tek devlet hastanesini yıktı
Mecburiyetten kullanılan odun, artık zorunluluktan değil keyiften kullanılmaya başlandı
Mecburiyetten kullanılan odun, artık zorunluluktan değil keyiften kullanılmaya başlandı
Rıza Çalımbay, İsmail Kartal’la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor
Rıza Çalımbay, İsmail Kartal’la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor
Katolik bir papazın kızı Auburn Gelibolu Camii'nde Müslüman oldu
Katolik bir papazın kızı Auburn Gelibolu Camii'nde Müslüman oldu
Londra’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!
Londra’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!
KOSAM'dan bölgesel ve sektörel asgari ücret önerisi
KOSAM'dan bölgesel ve sektörel asgari ücret önerisi
Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı!
Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı!
Manisa'da eşiyle tartışan kadın evini yakmaya kalktı
Manisa'da eşiyle tartışan kadın evini yakmaya kalktı
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
Nadir görülen Sibirya suçulluğu yaralı olarak Adana’da bulundu
Nadir görülen Sibirya suçulluğu yaralı olarak Adana’da bulundu