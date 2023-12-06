Bursa'da 250 ekiple şafak operasyonu: 238 kişi yakalandı

BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 ekip, bin 50 polis ile çeşitli suçlardan aranan kişilere şafak operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 245 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 238 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan, bazılarının hakkında mahkemelerce verilen hapis ve para cezaları kesinleşen 238 kişinin adreslerini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla sabaha karşı 250 ekipte 1050 polisin katılımıyla 245 adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak"tan 16 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mustafa T, "kasten öldürme"den 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen İbrahim K, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İbrahim D'nin aralarında bulunduğu 83 firari hükümlü ile para cezaları olan 14 kişinin yakalandığı operasyonda, 141 şüpheli de gözaltına alındı.