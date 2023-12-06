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Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor!

Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuk Dostu Uygulamalar"ı, sosyal medya başta olmak üzere her türlü mecradaki zararlı içeriklerden çocukları korumak amacıyla "sanal kalkan" görevi görüyor.

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"Çocukların iyilik hali her şeyden önce gelir" ilkesiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklerin yanı sıra sanal ortamdaki risklere karşı korumaya yönelik çalışmalar da yapıyor.

Bu kapsamda 2018'de hayata geçirilen "Çocuk Dostu Uygulamalar", çocukları özellikle sosyal medya olmak üzere her türlü mecrada karşılaşabilecekleri zararlı içeriklere karşı korumaya alıyor.

Uygulamaların bir ayağı olan Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bu yıl çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içerik tespit edildi.

Bu içeriklerle ilgili yapılan değerlendirmeler ve kurumlar arası işbirliği sonucu, içeriğin kaldırılması ya da içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

2020'nin ocak ayından bu yana 37 bin 928 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi, 2018'in ocak ayından bu yana 146 bin 626 kişiye de mahremiyet eğitimi verildi.

38 kitap küçükler için zararlı bulundu

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 2018'in eylül ayından bugüne kadar yaptığı incelemelerde, 38 kitabın küçükler için zararlı olduğu kararı verildi.

Ayrıca Kurul, aynı dönemde müstehcenlik suçuyla ilgili 20 bin 118 adli bilirkişi raporu hazırlayarak adli makamlara gönderdi.

2018 başından bugüne kadar incelenen kitaplardan 1503'ünün 0-18 yaş grubu için uygun içerikli olduğu değerlendirildi. Bu kitapların isim listesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.

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