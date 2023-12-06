Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatına bakın

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 düşüşle 1876 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1885 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 670 liradan satılıyor.

Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları dün de devam etti. Dün yüzde 0,4 gerileyen altının ons fiyatı günü 2 bin 19 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.