Meral Akşener: Adına ittifak dedikleri tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde ittifak iddiaları vardı. Akşener, “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. " dedi.

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CHP’nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddeden İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları, bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek.” dedi. Akşener, “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti’de bugün grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ve ittifak tartışmalarına ilişkin yeni mesajlar verdi.

“Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor.” diyen Akşener, iki tarafın da amacının İYİ Parti’yi müstakil olarak seçime sokmamak olduğunu söyledi.

“Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz.” diyen İYİ Parti lideri, “Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

2023 yılında kadın haklarında, Türkiye’yi dünyanın gerisinde bırakan bir büyük vizyonsuzlukla mücadele ediyoruz. Bu duruma razı gelmeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü 89 yıl sonra bugün, Cumhuriyet kadınları olarak bizim görevimiz, Atatürk’ün açtığı yolda bayrağı daha da ileriye taşımaktır. Bu yüzden İYİ Parti, söyleyecek sözü olan kadınların partisidir.

Asgari ücret önerisi

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyordu. Hatta buna rağmen yapılan zamlar, bir sonraki aya kalmadan eriyor, biz de zamların yılda iki defa değil, dört defa yapılmasını önermiştik. İktidar bu sayıyı artıracağına, düşürmeyi tercih etti. Makul asgari ücret talebimiz, 2024 Ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır.

Fenomenlere operasyon

Türkiye haftalardır güzellik merkezleri üzerinden para aklayanların, avrolu bigudilerini konuşuyor. Dolandırılan spor insanlarını, kaptırdıkları milyon dolarları konuşuyoruz. Hangi fenomenlerin nasıl haksız kazançlar elde ettiğini konuşuyoruz. Para aklayanlar konuşuluyor ama parası aklananlar nedense hiç konuşulmuyor.

Haksız kazanç sağlayanlar konuşuluyor ama bunları finanse edenler nedense konuşulmuyor. Cambazlar konuşuluyor ama sirkin sahipleri nedense hiç konuşulmuyor. Buzdağının altında yatanın kayıtdışı ekonomi illeti olduğunu biliyoruz.

Yerel seçim mesajı

Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Yereldeki sorunlar yerine, suni gündemler üzerinden konuşuluyor. Projeler yerine sözde kulisler, vizyon yerine dedikodular konuşuluyor. İşte siyasetin içine düşürüldüğü bu çukurda, biz İYİ Parti olarak rekabetimizi, vizyonumuz, çözümle ve projelerimizle yapmaya devam ediyoruz.

İttifak düzenine başlattığımız mücadele artık yeni bir aşamaya geçti. İki kutuplu siyasetin karşısında, Türkiye’nin demokratik milli yükseliş yolculuğunu başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyeciliği hizmet değil, iktidar alanı olarak görenlere karşı, anlamlı ve cesur bir başlangıç yaptık.

Bugüne kadar nice zorlu günler yaşadı. Önümüzde sırtlanlarla dolu çetin bir yol var. Bu yolda, övgü süsü verilen iftiralar duyacağız, tehditler alacağız. Dün olduğu gibi bugün de bunların hepsine dişimizi sıkacağız.

Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları, bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. İki gündür izliyorum, yok hiçbirinin birbirinden farkı.

İttifak yorumu

Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.

Tarih korkakları değil, cesurları yazar. Türk milletini kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu düzene karşı yeni bir safhadayız. Vakit tarihi bir sorumluluğu üstlenme vakti.