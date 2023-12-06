Mehmet Şimşekle görüştü zamlı asgari ücreti açıkladı! Cem Küçük: Asgari ücret 16 bin TL olacak
Milyonlarca asgari ücretli 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinden çıkacak zammın ne kadar olacağını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşen gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili bir tahminde bulundu.Abone ol
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonrası asgari ücret zammıyla ilgili bir tahminde bulundu. Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.
Asgari ücret 16 bir lira civarında olacak
Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.
Yüzde 40 civarında zam beklentisi var
Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı.
Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
Gündemdeki asgari ücret senaryoları
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için enflasyon üzerinden bir hesaplama gerçekleştiriliyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 civarında olması öngörülüyor. Bir yıl boyunca aynı ücretle devam edileceği için zam oranının yüzde 40 ve üzeri olacağı tahmin ediliyor.
Yeni asgari ücret;
Yüzde 40 zam yapılması durumunda 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya çıkacak.
- Zam oranı yüzde 45'i bulursa yeni asgari ücret 5 bin 130 lira yükselişle 16 bin 532 lira olacak.
- Yüzde 50 zam senaryosunda da asgari ücret 5 bin 701 lira artarak 17 bin 103 liraya ulaşacak.
Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.