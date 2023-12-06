O emekliler hiç zam alamayacak! Uzman isim milyonları üzen haberi verdi

Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir. Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil kök aylıklara yapılmasıdır.