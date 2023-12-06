O emekliler hiç zam alamayacak! Uzman isim milyonları üzen haberi verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Aziz Çelik, emekli maaşlarının artış sistemine dayanarak, bazı emeklilerin hiç zam alamayacağını ifade etti.
Aziz Çelik, X hesabından açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli aylıkların ne kadar olacağı tahminleri başladı. Ancak emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike var.2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir.
Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir. Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil kök aylıklara yapılmasıdır.
Bilindiği gibi düşük kök aylıklar Hazine katkısıyla halen 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamla yüz yüze kalacak.