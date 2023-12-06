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60 yıllık mesleklerini aynı iş yerinde şevkle yapıyorlar

60 yıllık mesleklerini aynı iş yerinde şevkle yapıyorlar

Çorum’un Sungurlu ilçesinin en eski berberlerinden olan 77 yaşındaki Hasan Çağlanoğlu ve 69 yaşındaki Servet Çıtak, yaklaşık 60 yıl önce başladıkları mesleklerini, aynı iş yerinde şevkle devam ettiriyor.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hasan Çağlanoğlu ve 69 yaşındaki Servet Çıtak, ustalarından emanet aldıkları dükkanda 60 yıldır berberlik yapıyor. 1961 yılında, babasının kedisini çırak olarak yanına verdiğini ustasından mesleği öğrenen Hasan Çağlanoğlu ile 1963 yılında mesleğe başlayan Servet Çıtak, aynı iş yerinde mesleklerini ilk günkü aşkla yapıyor. Ömürleri yettiği sürece mesleği yapmayı istediklerini söyleyen Çağlanoğlu ve Çıtak'ın dostluğu ise gençlere örnek oluyor.

“Dostluğumuz ortaklığın ötesinde”

Yaklaşık 15 yıldır ortak olduklarını söyleyen Hasan Çağlanoğlu, “Bizim ortaklığımız formalite. Biz Servet ile ortaktan öte dostuz. Akşama kadar çalışır, ne kadar kazandıysak ikiye böleriz. Ama biz öyle diğer ortaklara benzemeyiz. Mesele Servet usta kaza geçirdi, 6 ay dükkana gelemedi. Ben de 6 ay boyunca günlük ne kadar kazandıysam, yarısını gönderdim. Ben de 2 ay gelemedim dükkana, Servet usta da günlük ne kadar kazandıysa yarısını bana getirdi. Dedim ya biz ortaktan öte, dostuz” dedi.

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