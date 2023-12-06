Kaldırım ve tramvay yolunu kullanan sürücülere ceza yağdı

Antalya'da kaldırım ve tramvay yolunu kullanan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Şahin Timleri, sürücülere yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler Cumhuriyet Meydanı'ndan Işıklar bölgesi güzergahında kaldırım ve tramvay yolunu kullanan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler kaldırım ve tramvay yolundan giden tüm motosiklet sürücülerini çevirip, evraklarını inceledi, hatalı yol kullanımı nedeniyle 951 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler 1 saatlik denetimde özellikle kurye ağırlıklı onlarca sürücüye işlem yaptı.