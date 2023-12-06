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Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonrası Bingöl’de gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış devam ediyor.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü dün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırarak devam ediyor. Yer yer su birikintilerin oluştuğu kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, vatandaşlar da ıslanmamak için saçaklara sığındı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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