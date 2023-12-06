İsrail Hizbullah'tan korktu, özür diledi! Sınırda Lübnan askeri öldürüldü! Netanyahu son kararını açıkladı...

İSRAİL, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail ordusu, sınırın sıfır noktasında Hamas militanı diye Lübnan askerini öldürünce tansiyon yükseldi. Gazze'de soykırım yaparken Hizbullah'ın da savaşa dahil olmasından korkan İsrail ordusu hemen özür diledi. Gazze'de İsrail katliamı hız kesmeden devam ediyor. İşte Gazze'den son gelişmeler...

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İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırım ikinci ayını tamamlarken de hız kesmeden devam ediyor. ABD, İsrail saldırılarının Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini açıklarken, İsrail askerleri Lübnan sınırında bir Lübnan askerini öldürdü. Tansiyon bir anda yükselirken İsrail ordusundan jet hızında özür geldi. İsrail Ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın savaşa girmesinden korktu. İşte İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımdan son dakika gelişmeler...

08:00 2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri, biri Gazze'de savaşan, diğeri ise araba kazasında olmak üzere iki askerin daha öldüğünü açıkladı

06:30 CNN, Beyaz Saray'ın Ocak planını duyurdu

CNN'in haberine göre ABD, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki büyük ölçekli askeri operasyonlarını Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine ve ardından belirli Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik daha hedefli saldırılara geçebileceğine inanıyor. CNN ayrıca Beyaz Saray'ın IDF'nin saldırısının önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlanacağından endişe duyduğunu ve İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığını yazdı.

03:50 İsrail ordusu Lübnan'dan jet hızında özür diledi

İsrail güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail ordusu özür diledi. Times of Israel bu gelişmeyi 'İsrail ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından nadir görülen bir özür yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Açıklamada hedefin Lübnan ordusu değil, Hizbullah güçleri olduğunun altı çizildi ve 'IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak' denildi.

03:00 ABD vize yasağı kararını açıkladı

ABD, Filistinlilere saldıran şiddet yanlısı kişilere vize yasağı getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Salı günü Washington'da gazetecilere verdiği demeçte, 'Bu eylemin düzinelerce kişiyi ve potansiyel olarak aile üyelerini etkilemesini bekliyoruz' dedi.

01:40 Netanyahu Gazze kararını açıkladı: Sadece IDF'ye güvenirim

İsrail Başbakanı Netanyahu "Gazze savaştan sonra silahsızlandırılmalı, bu konuda yalnızca IDF'ye güvenilebilir' dedi. Netanyahu bu misyonun herhangi bir uluslararası güce emanet edilemeyeceğini söyledi.