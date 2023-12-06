BIST 7.999
DOLAR 28,94
EURO 31,26
ALTIN 1.882,29
HABER /  SPOR

27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı

27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı

Profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 27. Golf Mad Turnuvası, Antalya'da başladı.

Abone ol

Golf Mad tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 23 ülkeden 43'ü profesyonel 172 golfçü mücadele ediyor.

Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Turnuvaya, profesyonel golfçü Simon Dyson, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, turizmci Mehmet Aygün ve Fesih Tamince gibi amatör golfçüler de katılıyor.

Organizasyon sorumlusu Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 60 bin avroluk ödülün sahibi olacağını belirtti.

Kara, ayrıca amatör golfçülere Cullinan Otel'de konaklama ile Pegasus Havayolları'na ait uçak bileti ödülleri olduğunu kaydederek, "Kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvada, profesyonel golfçülerden 6 kez Avrupa şampiyonu olmuş Simon Dyson ve Avrupa turunda şampiyonluk yaşamış olan İrlandalı Damian Mcgrane de burada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 9 Aralık Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı
Osmaniye'de aç kalan kurtlar yola indi!
Osmaniye'de aç kalan kurtlar yola indi!
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
İran ABD'yi yaklaşık 50 milyar dolar tazminata mahkum etti!
İran ABD'yi yaklaşık 50 milyar dolar tazminata mahkum etti!
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı!
Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı!