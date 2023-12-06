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Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi

Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi

Adıyaman’da, elindeki maket bıçağıyla sağa sola saldıran daha sonra polis ekiplerinden kaçarken boğazını kesen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı içerisinde elindeki maket bıçağı ile sağa sola saldıran şahsı vatandaşlar polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şahıs bulunduğu park içerisinden kaçtı. Polis ekipleri, elindeki maket bıçağı ile Karapınar Caddesi üzerinden Valilik Kavşağına doğru ilerleyen şahsı durdurmak istedi. Bu esnada şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri, elindeki bıçağı bırakmayan ve saldırgan tavırlar sergileyen Z.A.’dan bıçağı bırakmasını istedi.

Şahsın uyarılara aldırış etmemesi üzerine polis ekipleri şahsa tabanca doğrulttu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs elindeki bıçakla boğazını kesti. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen ve elindeki bıçak alınan şahıs daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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