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Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!

Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!

Uluslararası Matematik Yarışmasında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Kamil Miras Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu.

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Litvanya'da ki bir okul tarafından koordine edilen Litvanya, Türkiye, Romanya ve İspanya'dan katılımcıların yer aldığı Uluslararası Matematik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Kamil Miras Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri yarıştıkları büyükler ve küçükler kategorilerinin her ikisinde de birinci oldular.

Yarışmada Kamil Miras Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğretmenleri Nuh Hellagün, Saliha Demirtaş ve Ayşe Belge tarafından karma olarak oluşturulan iki takım yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez ve Şube Müdürü Hayati Duman öğretmenleri ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti.

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