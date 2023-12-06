BIST 7.999
DOLAR 28,94
EURO 31,26
ALTIN 1.882,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!

Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!

Kocaeli'de aylık bebeğini yıkayan kadın sara nöbeti geçirirken, bebek suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen kadın, bebeğinin suda hareketsiz yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Bebek hastanede yoğun bakıma alındı.

Abone ol

Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 10 aylık bebeği Mihra C.'yi yıkayan anne Kiraz C., sara nöbeti geçirdi. O esnada annenin elinde bulunan Mihra bebek suya düştü. Sara nöbetinden sonra kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlık atarak yardım istedi.

Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp mesajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
İran ABD'yi yaklaşık 50 milyar dolar tazminata mahkum etti!
İran ABD'yi yaklaşık 50 milyar dolar tazminata mahkum etti!
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı!
Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mossad'ın suikast iddiasına tepki: Bedeli çok ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mossad'ın suikast iddiasına tepki: Bedeli çok ağır olur
Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Gömleğini aralayan Laz Kızı yeniden TikTok'a döndü! "Rezilliğe bakar mısınız!"
Gömleğini aralayan Laz Kızı yeniden TikTok'a döndü! "Rezilliğe bakar mısınız!"