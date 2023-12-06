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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köyler yeniden beyaz örtüye büründü.

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Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergâhındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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