BIST 7.957
DOLAR 28,94
EURO 31,22
ALTIN 1.879,91
HABER /  GÜNCEL

Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı!

İstanbul'da trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu yaralandı.

Abone ol

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga ihbarı üzerine Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'a gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada otomobiliyle seyir halinde olan teknik direktör Oktay Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüştüğünü tespit etti.

Olayda, darbedilen Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

Derelioğlu ile yanında bulunan Başak Derelioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılırken diğer araçtaki Z.K. ve N.K. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada, olay anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin araçtan inerek Derelioğlu'nun otomobilinin yanına gelmesi, kapıyı açmaya yönelirken Derelioğlu'nun araçtan inmesi ve taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı. Yine, Başak Derelioğlu'nun araya girmesi, çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı tarafların birbirlerine tekmelerle saldırmaları ve yere yuvarlanmaları da görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele hazırlığı tamamlandı
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele hazırlığı tamamlandı
Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı!
Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı!
27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı
Osmaniye'de aç kalan kurtlar yola indi!
Osmaniye'de aç kalan kurtlar yola indi!
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi: Bebek yoğun bakıma alındı!
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Afyonkarahisarlı öğrenciler Uluslararası Matematik Yarışmasında birinci oldu!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi Premier Lig!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Siber suçlular 2023’te günlük 411 bin tehlikeli dosyayı aktif hale getirdi!
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Boğazını kesen şahsı polis etkisiz hale getirdi
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Fransa yine tribünlere oynadı Hamas'lı Yahya Sinvar gerçeği ortaya çıktı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi