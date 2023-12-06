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Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun

Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun

Kuzey Kore lideri Kim Jon Un, ülkesinin düşen doğum oranlarını dengelemek için kadınlara seslenerek daha fazla çocuk sahibi olmaları konusunda gözyaşları içinde yalvardı. Kzuey Kore devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde Kim'in konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarını sildiği anlar gündem yarattı.

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Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşma sırasında Kim Jon Un, doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasının, kadınların görevi olduğunu ifade ederek kadınları harekete geçmeye çağırdı. Elindeki kağıt mendille gözyaşlarını silen Kim konuşmasında, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, iyi çocuk bakımı ve eğitim sağlamak, annelerimizle birlikte çözmemiz gereken aile
meselelerimizdir" dedi.

Kuzey Kore lideri kadınlardan daha fazla çocuk sahibi olmalarını isterken gözyaşlarına hakim olamazken devlet medyasında yer alan görüntülerde coşkulu kalabalığın konuşması sırasında Kim'i alkışladıkları görüldü.

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