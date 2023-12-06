Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

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Ezine'nin Derbentbaşı köyü yakınlarında mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, çevredeki kuyudan gelen sesi duyarak durumu fark etti. Kuyuya yaklaşan vatandaşlar, içeride bir porsuğun sıkışmış olduğunu gördü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 metrelik kuyuda mahsur kalan porsuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucunda porsuk, kuyudan çıkarıldı.