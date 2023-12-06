İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday adaylığı için bugün saat 12.00 itibarıyla genel merkeze toplam 15 bin 464 başvuru ulaştığını bildirdi. Zeybek, İYİ Partinin kararını saygıyla karşıladıklarını ifade etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti GİK'ten Cumhuriyet Halk Partisiyle işbirliğine 'Hayır' kararı çıktı. Akabinde dün Özgür Özel mesajlar verdi ve 'Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız' dedi. Bu işbirliği toplumsal tabana nasıl yayılacak? Bu söylemin yol haritası nasıl olacak?" sorusu üzerine Zeybek, yerel seçimlerin, ağırlıklı olarak adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim olduğunu söyledi.

Zeybek, İYİ Partinin kararını saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak İYİ Partinin, Cumhuriyet Halk Partisinin işbirliği yapma önerisi konusundaki açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra, yani pazartesi akşamı ve salı gününü esas alırsak, Cumhuriyet Halk Partisinin kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz ve taban bu birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuru yapanların içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayıp kayıt yapılırken partiye üye olup aynı zamanda da adaylık müracaatı yapan çok sayıda kadın, genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum."