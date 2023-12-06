BIST 7.957
DOLAR 28,94
EURO 31,22
ALTIN 1.879,91
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına aynı daire üyesi İhsan Baştürk seçildi.

Abone ol

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gerçekleştirilen seçimi kazanan Baştürk, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu.

Baştürk'ün öz geçmişi

İhsan Baştürk, 1968'de Gaziantep'te doğdu, 1989'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Gaziantep hakim adayı olarak mesleğe başlayan Baştürk sırasıyla Selim, Çamlıyayla, İskenderun ve Şişli'de görev yaptı, 2007'den itibaren ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

Baştürk, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
76 ilde sahte belge operasyonu: 234 şüpheli yakalandı!
76 ilde sahte belge operasyonu: 234 şüpheli yakalandı!
Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı!
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı!