BIST 7.957
DOLAR 28,94
EURO 31,22
ALTIN 1.879,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!

Trabzon'da 2 kuyumcu dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kuyumcu, 22 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Abone ol

Kahramanmaraş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun vatandaşlara piyasa fiyatının altında satış yaptığı, altınların ise daha sonra verileceği vaadiyle tahsilat gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Polise müracaat eden bazı vatandaşlar ödemesini yaptıkları altınları, bir kısmı da bozdurdukları altınların ödemesini alamadıkları iddiasında bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 kişinin şikayeti üzerine "dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler İ.K. ve A.K. hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı talimatı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi
76 ilde sahte belge operasyonu: 234 şüpheli yakalandı!
76 ilde sahte belge operasyonu: 234 şüpheli yakalandı!
Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Uşak’ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Kim Jon Un kadınlara yalvardı: Daha fazla çocuk doğurun
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Çanakkale'de kuyuya düşen porsuğu ekipler kurtardı
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
Tek gol yemeden her maçı kazandılar! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı!
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
İş birliği teklifi reddedilmişti! CHP'den İYİ Parti açıklaması
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
Davutoğlu 'daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir' deyip en az asgari ücreti açıkladı
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
İşte kasım ayında en çok satılan otomobil markaları
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Şeker Yatırım için çaldı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'yı yoğun sis etkisi altına aldı, sürücüler zor anlar yaşadı