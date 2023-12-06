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Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası." parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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