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O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!

O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!

Ehliyet alacaklar dikkat! Milyonlaca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte o ehliyet sınıflarında yaş sınırında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

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Ehliyet alacaklar dikkat! Milyonlaca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte o ehliyet sınıflarında yaş sınırında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

Sürücü belgesi almak isteyenler için Türkiye’de yeni yönetmelik hayata geçti. Resmi Gazete’de duyurulan bu yönetmelik, çeşitli ehliyet sınıflarının yaş şartlarını değiştirdi.

D sınıfı ehliyet için gerekli olan yaş, 26’dan 24’e indirildi. Bu değişiklikle birlikte, genç sürücüler büyük araçları kullanabilmek için daha az bekleyecekler.

Yeni düzenleme kapsamında M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya indirilirken, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet alımını kolaylaştırarak trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almalarını teşvik edeceğini ve bu sayede trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesi ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşması bekleniyor.

Yeni yönetmelik sadece yaş sınırlarıyla sınırlı kalmıyor. Taşıtların teknik şartları ve hususi taşımacılık faaliyetleriyle ilgili maddelerde de önemli güncellemeler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte, taşıt kullanımını ve hususi taşımacılığı daha iyi düzenleyerek trafik güvenliğini artırmak hedefleniyor.

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