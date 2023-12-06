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Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı

Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan Muğla’da tatil cenneti Datça’ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

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Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası dolu yağmaya başladı. Fındık büyüklüğünde başlayan dolu yağışı sonrası Datça’da yetişen Güz Domateslerinin yağış sonrası hasar gördüğü açıklandı. Türkiye’nin en ılıman ikliminin yer aldığı, Akdeniz Ege’nin kesişme notasında bulunan Datça’ya sağanak sonrası yağan dolu domates tarlalarına hasar verdi.
Datça Emecik Mahallesi muhtarı Hüseyin Harıpcı, fındık büyüklüğünde yağan dolunun Emecik’de bulunan 60-70 dönüm domates tarlasında zarara sebep olduğunu, üreticilerin dolu yağışı sonrası tarlalardaki hasar tespiti yapacaklarını açıkladı.

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