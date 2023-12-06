BIST 7.940
DOLAR 28,92
EURO 31,24
ALTIN 1.889,47
HABER /  GÜNCEL

Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, “En büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Abone ol

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy’de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu. Derelioğlu, “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik” sözlerini kullandı.

"2 kişi tarafından saldırıya uğradık”

Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı” şeklinde konuştu.

“Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik”

Derelioğlu “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.

İlgili Haberler
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte kavga etti! Derelioğlu'nun kolu çıktı! Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte çıkan kavgada yaralandı!
ÖNCEKİ HABERLER
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı
Keban’da Trabzon Hurması hasadı yapıldı
Keban’da Trabzon Hurması hasadı yapıldı
Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Birlik ve beraberlik daim olsun
Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Birlik ve beraberlik daim olsun
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için "seyirci" kararı! Fener seyircisi sevinecek...
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için "seyirci" kararı! Fener seyircisi sevinecek...
Ustasından düşük doğal gaz faturası için öneriler
Ustasından düşük doğal gaz faturası için öneriler
Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!
Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi
Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
Köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Köpek saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Köpek balığı denizde sörf yapan kadını kocasının gözü önünde parçaladı
Köpek balığı denizde sörf yapan kadını kocasının gözü önünde parçaladı
Marmara Denizi'nde bir deprem daha
Marmara Denizi'nde bir deprem daha