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Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi

Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yanında çalışan lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Savcılıkça, lise öğrencisi E.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 28 Ekim'de tutuklanan işletme sahibi R.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın farklı tarihlerde müşteki E.A'ya karşı sarkıntılık yaptığı ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlatıldı.

İşletme sahibi R.A'nın hareketlerinden rahatsız olan E.A'nın bu durumu polis merkezine başvurarak ihbar ettiği de anlatılan iddianamede, sanık R.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı teşhir" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık iddianamedeki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi.

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