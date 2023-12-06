BIST 7.940
DOLAR 28,92
EURO 31,24
ALTIN 1.889,47
HABER /  GÜNCEL

Avukatları anlattı: Engin Polat hapiste namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi'ni okuyor

Avukatları anlattı: Engin Polat hapiste namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi'ni okuyor

Cezaevinde olan Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Fatih Atik'in konuğu oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dilan ve Engin Polat cezaevinde nasıl buluştu? Engin Polat nasıl namaz kılmaya başladı? Dilan Polat cezaevinde sürekli Kur'an'dan hangi sureyi okuyor?

Abone ol

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya Fatih Atık'ın sunduğu Ankara Masası programına konuk oldu ve birçok kişinin merak ettiği o soruya cevap verdi. Engin ve Dilan Polat cezaevinde görüşüyorlar mı? Engin ve Dilan Polat'ın cezaevinde çok başka birine dönüştüklerini anlatan avukat Kaya, şunları söyledi...

İkisini cezaevinde nasıl buluşturdu?

- Dilan, "Ver elini öpeyim" dedi, eğil dedim, sonra bana "Abi elini silme Engin’e gideceksen o da aynı yerden öpsün" dedi. Şimdi benim mübarek elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesle olmaktan çıktı. Sonra Engin de elimi öptü.

Saçını sakalını kesip namaza başladı

- Engin çok değişti saçını kesti, sakalını kesti, namaza başladı. Verdiğim kitapları okuyor. Dilan da İnşirah Suresi’ni okuyor…

ÖNCEKİ HABERLER
Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi
Liseli kıza cinsel istismar! 8 yıla kadar hapis istendi
Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
O ehliyet sınıflarında yaş kriteri sil baştan değişti!
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı
Tatil cenneti Datça beyaza büründü, dolu yağdı
Keban’da Trabzon Hurması hasadı yapıldı
Keban’da Trabzon Hurması hasadı yapıldı
Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Birlik ve beraberlik daim olsun
Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Birlik ve beraberlik daim olsun
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için "seyirci" kararı! Fener seyircisi sevinecek...
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için "seyirci" kararı! Fener seyircisi sevinecek...
Ustasından düşük doğal gaz faturası için öneriler
Ustasından düşük doğal gaz faturası için öneriler
Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!
Fidye için genç kızı öldüren Kuzey Makedonyalı aşırı sağcı lider Balıkesir'de yakalandı!
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi
Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına İhsan Baştürk seçildi