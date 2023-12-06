Avukatları anlattı: Engin Polat hapiste namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi'ni okuyor

Cezaevinde olan Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, Fatih Atik'in konuğu oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dilan ve Engin Polat cezaevinde nasıl buluştu? Engin Polat nasıl namaz kılmaya başladı? Dilan Polat cezaevinde sürekli Kur'an'dan hangi sureyi okuyor?

Abone ol

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya Fatih Atık'ın sunduğu Ankara Masası programına konuk oldu ve birçok kişinin merak ettiği o soruya cevap verdi. Engin ve Dilan Polat cezaevinde görüşüyorlar mı? Engin ve Dilan Polat'ın cezaevinde çok başka birine dönüştüklerini anlatan avukat Kaya, şunları söyledi...

İkisini cezaevinde nasıl buluşturdu?

- Dilan, "Ver elini öpeyim" dedi, eğil dedim, sonra bana "Abi elini silme Engin’e gideceksen o da aynı yerden öpsün" dedi. Şimdi benim mübarek elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesle olmaktan çıktı. Sonra Engin de elimi öptü.

Saçını sakalını kesip namaza başladı

- Engin çok değişti saçını kesti, sakalını kesti, namaza başladı. Verdiğim kitapları okuyor. Dilan da İnşirah Suresi’ni okuyor…