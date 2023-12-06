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TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB tarafından pazartesi günü açıklanacak! Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 745 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Ekim 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının ekimde 745 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri 393 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 46 milyar 850 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar 700 milyon dolar ile 48 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Eylül 2023'te 1 milyar 876 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 709 milyon dolar olmuştu.

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