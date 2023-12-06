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Rusya lideri Putin, savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Hepsi bomba yüklü! Tutuklanma korkusu mu?...

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan turuna çıktı. Hakkında çıkarılan 'uluslararası yakalama emri' nedeniyle tutuklanabileceği iddia edilen Putin'e yolculuğu sırasında bomba yüklü savaş uçakları eşlik etti. BAE'ye giden Putin, buradan da Suudi Arabistan'a geçecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Körfez ülkeleri turuna çıktı. Hakkında Ukrayna'ya saldırması nedeniyle uluslararası yakalama kararı olan Putin'e bu yolculuğunda füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Havadan havaya hedefleri vurabiliyor

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü. Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

BAE'de inene kadar yanında kaldılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

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