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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...

Yeni asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan görüşmeler öncesinde kritik mesaj geldi. Atalay, “Enflasyonu durdursunlar, ete süte, kiraya zam gelmesin, o zaman asgari ücreti konuşmanın bir anlamı da yok. Sen zammı ver, sonra asgari ücrete zam yap, bu sürdürülebilir bir şey değil." diyerek tepki gösterdi.

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 İşçi, hükümet ve işverenden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık’ta toplanıyor. Yeni maaş için nefesler tutulurken, asgari ücret ile ilgili hem siyasilerden hem de sendikalardan mesajlar gelmeye devam ediyor.  

TGRTHaber'de yer alan habere göre CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

"Bu sürdürülebilir değil"

Ziyarette konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay  “Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiç bir işi yapmadık. 40 yıldır pazarlıklar sürüyor, toplasanız 5 kere uzlaşı çıkmamıştır. Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz. Bunların zor şartlarda geçindiğini herkes biliyor.” dedi.

Atalay, asgari ücretin sürdürülebilir olmadığını dikkat çekerek, “Enflasyonu durdursunlar, ete, süte, kiraya zam gelmesin, asgari ücret konuşmanın anlamı kalmaz. Sen zammı ver, ertesi gün fiyatları artır... Bu sürdürülebilir değil.” diye konuştu.

"Erdoğan ile asgari ücreti görüşmedik"

Ergün Atalay asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığı iddialarına da açıklık getirdi. "Böyle bir görüşmem olmadı" diyen Atalay, "Niye asgari ücret 2 dönemdir 2 kere görüşülüyor, toplumun alım gücü düştüğü için. Bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olmasının mahsuru yok. Fiyat artışları durmadığı, enflasyon devam ettiği müddetçe bu meseleyi görüşmek doğru değil. Cumhurbaşkanıyla böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.

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