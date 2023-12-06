SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak
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Emekli olma planı yapanlar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanların yüzde 7 oranında daha fazla emekli maaşı alacağını belirtti.
Milyonlarca çalışan ve emeklilerin gözü yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekliği gelmiş olan kişilerin merak ettiği soruya yanıt verdi.
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Erdursun, aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağına cevap verdi.
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X hesabından açıklama yapan Özgür Erdursun, şunları kaydetti:
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