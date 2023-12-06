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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Emekli olma planı yapanlar dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanların yüzde 7 oranında daha fazla emekli maaşı alacağını belirtti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Milyonlarca çalışan ve emeklilerin gözü yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekliği gelmiş olan kişilerin merak ettiği soruya yanıt verdi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Erdursun, aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağına cevap verdi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

X hesabından açıklama yapan Özgür Erdursun, şunları kaydetti:

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