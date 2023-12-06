Komşu çift ile kızlarını sokak ortasında öldürdü! İzmir'deki vahşetin cezası belli oldu

İZMİR'de Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü’yü sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ali İhsan Kılıç ile kasten öldürme suçlarına iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç’ın yargılandığı davada karar çıktı. Davada tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç 2'si ağırlaştırılmış 3 müebbet ve 6,5 yıl, tutuksuz yargılanan ağabeyi Mehmet Kılıç ise farklı suçlardan 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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10 Haziran 2022 günü İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek’i (57) sokak ortasında tabancayla vurdu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü’yü (37) de silahla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, hayatlarını kaybederken, olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç ise polis ekiplerince yakalandı. Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunan Mehmet Kılıç da (68) 13 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istenirken sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken Filiz Topaloğlu hakkında Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.

"Şuurumu kaybettim"

Olayla ilgili bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Mehmet Kılıç salonda hazır bulunurken, kardeşi Ali İhsan Kılıç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada ayrıca müşteki-sanık Filiz Topaloğlu, eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları da yer aldı. Esas hakkında mütalaaya karşı söz verilen Ali İhsan Kılıç "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim" dedi. Tutuklu sanık Mehmet Kılıç da beraatini talep etti. Kılıç, "Olay günü sese çıktım. 'Ne oluyor?' dedim. Beni düşürdüler. Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım" dedi. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise sanıklar için en ağır cezanın verilmesini istedi. Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Yolumda gidiyordum. İnsan pisliği attılar, tükürdüler. Filiz Topaloğlu başıma vurdu. Korktum, havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Mehmet Kılıç ise suçsuz olduğunu tekrar etti.

Cezada indirim uygulanmadı

Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'nun yönelik 'silahlı tehdit'ten 4 yıl, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamazken, müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.