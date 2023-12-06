İspanya kraliyet ailesinde skandal: Yasak aşk kanıtlandı! Kraliçe'nin gizli aşkı bakın kim çıktı?

2012-2014 yılları arasında Letizia'nın kız kardeşi Thelma ile evli olan del Burgo, ünlü İspanyol gazeteci Jaime Peñafiel'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Letizia ve Ben" kitabında kraliçeyle gizli bir aşk yaşadığını iddia etmişti.