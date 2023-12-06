İspanya kraliyet ailesinde skandal: Yasak aşk kanıtlandı! Kraliçe'nin gizli aşkı bakın kim çıktı?
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İspanya Kraliyet ailesi, yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Kraliçe Letizia’nın, eniştesi Jaime Del Burgo ile gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Sosyal medyada Kraliçe'nin kendine gönderdiği bir selfie'yi paylaşan Del Burgo, kızkardeşiyle evlenmeden önce Kraliçe ile aşk yaşadıklarını iddia etti.
İspanya Kraliyet ailesi, yasak aşk skandalıyla gündemde.
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Kral Felipe'nin, eşi Kraliçe Letizia'nın, kız kardeşi Telma Ortiz'in eşi Jaime del Burgo ile gizlice aşk yaşadığı iddia edildi.
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Bu ilişkinin, Kraliçe Letizia'nın evlendikten sonra da devam ettiği öne sürüldü.
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2012-2014 yılları arasında Letizia'nın kız kardeşi Thelma ile evli olan del Burgo, ünlü İspanyol gazeteci Jaime Peñafiel'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Letizia ve Ben" kitabında kraliçeyle gizli bir aşk yaşadığını iddia etmişti.
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