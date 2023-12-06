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Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı

Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı

Denizlerde son 2 günde yaşanan fırtına sebebiyle Tekirdağ’da hamsi fiyatında yükseliş yaşandı.

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Marmara ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde dünden bu yana etkili olan fırtına denizcilere paydos ettirirken, bu paydos tezgah fiyatlarına da yansıyor. Denizlerdeki fırtınadan dolayı geçen hafta kilosu 50 liraya satılan hamsi bugünkü balıkçı tezgahlarındaki yerini kilosu 70 liraya aldı.

Balıkçılar, balığın fiyatının ve tezgaha çıkışının fırtınaya bağlı olduğunu ifade ederken fırtınalı günlerde balığın daha az geldiğini, az gelen balığın ise pahalı geldiğini ve bunun tezgaha yansımasının da farklı olduğunu dile getirdi.

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