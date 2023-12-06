BIST 7.936
DOLAR 28,92
EURO 31,23
ALTIN 1.888,73
HABER /  DÜNYA

Stadyumda sakız çiğnemeyi yasakladılar!

Stadyumda sakız çiğnemeyi yasakladılar!

Polonya'nın Cieszyn kentinde stadyumda tribündeki koltuklara yapıştırıldıkları gerekçesiyle taraftarların sakız çiğnemesi yasaklandı.

Abone ol

Polonya'nın güneyindeki Cieszyn kentindeki stadyum için alınan karar dikkat çekti. Cieszyn Belediyesinde yapılan encümen toplantısında üyeler, bakım ve onarımı 11 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon lira) mal olan stadyumda sakız çiğnenmesini yasakladı. Karar, izleyicilerin çiğnedikten sonra sakızı tribünlerdeki koltuklara yapıştırmalarını önlemek gerekçesiyle alındı.

Kuzey yürüyüşü sporunda kullanılan sopaların da stadyuma sokulması, yasaklanan diğer maddeler arasında yer aldı. Sopaların gerek tribünlerde gerekse stadyumun kapalı alanlarındaki zemin döşemelerine zarar verebileceği gerekçesiyle yasaklı maddeler listesine dahil edildiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle cam şişe, cam kase, taş gibi maddelerin sokulmasına izin verilmeyen söz konusu stadyuma hayvanlardan ise yalnızca rehber köpeklerin girişine izin verileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan'dan 'İYİ Parti ile ittifak' mesajı: Resmi olmasa da...
Tanju Özcan'dan 'İYİ Parti ile ittifak' mesajı: Resmi olmasa da...
İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapan Ümit Özdağ'dan yeni açıklama
İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapan Ümit Özdağ'dan yeni açıklama
Erzurum'da kargo kolilerinden kaçak sigara çıktı, 2650 paket sigara ele geçirildi
Erzurum'da kargo kolilerinden kaçak sigara çıktı, 2650 paket sigara ele geçirildi
MASKİ’den su sayaçlarınızı soğuktan koruyun uyarısı yapıldı
MASKİ’den su sayaçlarınızı soğuktan koruyun uyarısı yapıldı
Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı kız tutuklandı
Gasp tuzağından 18 yaşındaki yabancı kız tutuklandı
Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı
Denizlerde son günlerde yaşanan fırtına sebebiyle hamsi fiyatı arttı
Komşu çift ile kızlarını sokak ortasında öldürdü! İzmir'deki vahşetin cezası belli oldu
Komşu çift ile kızlarını sokak ortasında öldürdü! İzmir'deki vahşetin cezası belli oldu
94 yaşındaki şemsiye tamircisinin başında kuyruk oluyorlar
94 yaşındaki şemsiye tamircisinin başında kuyruk oluyorlar
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması! Dikkat çeken 'tek zam' sözleri...
Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 5. tura çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor 5. tura çıktı
Takla atan otomobilde sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilde sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu