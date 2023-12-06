Tanju Özcan'dan 'İYİ Parti ile ittifak' mesajı: Resmi olmasa da...

CHP'den ihraç edilmesinin ardından af ile geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden aday olacağını açıkladı. İYİ Parti ile seçimlerde uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Özcan, "Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz." dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinden ihraç edildikten sonra afla geri dönen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için tekrar aday olacağını açıkladı.

Görev süresi boyunca kentteki Suriyelilere yönelik aldığı sert kararlarla bilinen Özcan, yeniden seçilmesi halinde sığınmacılara yönelik tavırlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Yeni yaklaşımım eskisinden farklı olmayacak diyen Özcan, "Göreve geldiğimizde, Bolu'da 20 bine yakın sığınmacı vardı, Türkiye'de bu rakam 4, hatta 5 kat artmasına rağmen şu anda Bolu'da, bu sayı 4 binin altına düştü. Bizim uygulamalarımız sayesinde Afgan dalgasından hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak söylüyor. Bir tane Arapça tabela yok burada." dedi.

"Tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.