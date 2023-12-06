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MASKİ’den su sayaçlarınızı soğuktan koruyun uyarısı yapıldı

MASKİ’den su sayaçlarınızı soğuktan koruyun uyarısı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak yaşanabilecek donma olaylarına karşı vatandaşları su sayaçlarını korumaları yönünde uyardı.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, su sayaçlarının soğuktan korunması yönünde uyarılarda bulundu. Su ve Atıksu Sözleşmesi’nin ilgili maddesi uyarınca, abonelerin sayaçlarını dış etkenlerden koruyarak zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen MASKİ, sayacın bulunduğu yerin soğuk hava akımına karşı muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Açıkta kalan su borularının izocam, bez ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanmasını öneren yetkililer, sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir koruma yapılmasının da sayacın korunması açısından fayda sağlayacağını söyledi.

“Donan sayaçları açmak için ateş ve sıcak su kullanmayın”

MASKİ Genel Müdürlüğü, alınan her türlü önleme rağmen sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda yapılacak müdahale konusunda da bilgiler verdi. Donan sayaçların hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas ettirilmemesi vurgulanarak, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi gerektiği belirtildi. Donma riskine karşı sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, kumaş, talaş, boru kılıfı gibi malzemeler kullanılarak, sayaç ekranı açıkta kalacak şekilde soğuktan korunması gerektiği vurgulandı. Bu gibi sorunlarla karşılaşan abonelerin 185 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak konuyla ilgili yardım alabilecekleri ifade edildi.

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