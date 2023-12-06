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İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapan Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapan Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ben Sayın Meral Akşener ile İYİ Parti'ye bir seçim iş birliği çağrısında bulundum. Şu ana kadar bir cevap alamadık." dedi. Özdağ, İYİ Parti'den yanıt gelmezse seçimlere tek başlarına gireceklerini söyleyerek "AKP ve CHP'ye oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneği olur" ifadelerini kullandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'e gitti. İYİ Parti'ye yaptığı 'ittifak' çağrısına yanıt almadığını söyleyen Özdağ, yanıt gelmezse seçimlere parti olarak tek başlarına gireceklerini belirtti.

"Yerel seçimlerde Türk halkı, saray rejimine ve saray rejimini ayakta tutan muhalefete ders vermek için bir fırsat yakalamıştır" diyen Özdağ'ın "AKP ve CHP'yi kastederek söylüyorum ki her iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneğin ortaya çıkması anlamında, bizim İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevap ile dönerler ve görüşmelere devam ederiz.” açıklamaları dikkat çekti.

İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin yerel seçimlerde bir işbirliği içerisine girip girmeyeceğiyle ilgili

“Biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere tek başına girmek için bütün çalışmaları yaptık. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yollarını ayırması sonrasında Sayın Meral Akşener ile İYİ Parti'ye bir seçim iş birliği çağrısında bulundum. Çünkü, böyle bir seçim iş birliği ortaya yüzde 20’yi aşan bir oy potansiyeli çıkartıyor. Eğer İYİ Parti tek başına seçimlere gitme kararı alırsa, Cumhur İttifakı’nın en güçlü dönemini yaşadığı bir dönemde, böyle bir tek başına giriş isteseler de istemeseler de Cumhur İttifakı’na dolaylı bir destek anlamına gelecektir.

İYİ Parti’den cevap alamadık

Bundan dolayı bu desteğin oluşmaması için, AKP ve CHP'yi kastederek söylüyorum ki her iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneğin ortaya çıkması anlamında, bizim İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevap ile dönerler ve görüşmelere devam ederiz.”

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