Süper Lig yayın geliri, Avrupa'nın ilk 10 ligi ortalamasından 7 kat düşük!

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon avro (19 milyar lira) olurken Süper Lig ise 84 milyon avro (2,6 milyar lira) ile bu organizasyonların 7 kat gerisinde kaldı.

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İngiltere Premier Lig'de, dün 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşmasının imzalanması, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini gündeme getirdi.

Türkiye Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group, 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için TV hakları anlaşması kapsamında 2,6 milyar lira veriyor. Türkiye'deki yayın geliri her iki ligi kapsıyor. Yayın ihalesi bu sezon sonunda yenilenecek.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) dışında Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership bulunuyor.

Avrupa'nın ilk 10 liginin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon avro (19 milyar lira) oldu. Süper Lig ise 84 milyon avro (2,6 milyar lira) ile yaklaşık 7 kat düşük düzeyde kaldı.

Avrupa'nın ilk 5 büyük ligini takip eden ve Süper Lig'in de aralarında olduğu ikinci 5 büyük lig içinde yer alan Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya birinci liglerinin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması ise 96 milyon avro (3 milyar lira) oldu.

Süper Lig yayın geliri Avrupa'nın 5 büyük futbol ligine göre 12 kat düşük

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) bu sezonki TV yayın geliri ortalaması 1 milyon avro (31 milyar lira) olurken Türkiye Süper Lig ise 2,6 milyar lira ile 12 kat düşük düzeyde kaldı.

Premier Lig'in yıllık TV yayını gelirinin, Süper Lig'in 23 katı

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin olmuştu. Yapılan anlaşmaya göre, Premier Lig'de bu sezon ulusal TV yayın geliri olarak yaklaşık 1,7 milyar sterlin (1,9 milyar avro ya da 61 milyar lira) dağıtılıyor.

İngiltere ve Türkiye'deki birinci futbol liglerinin bu sezonki TV yayın hakları anlaşmaları kıyaslandığında ise Türkiye Süper Lig için TV yayın hakları anlaşması tutarı, İngiltere Premier Lig'deki bir sezon için 61 milyar liralık anlaşmanın yüzde 4'üne tekabül ediyor.

Sezonluk ulusal TV yayın hakları anlaşmaları kıyaslandığında; Premier Lig'in yıllık TV yayını gelirinin, Süper Lig'in 23 katı olduğu gözüküyor.

Bundesliga'nın ulusal TV sezonluk yayın geliri 1 milyar avro

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-2025 yıllarını kapsayan TV yayın anlaşmasına rağmen sezonluk yayın geliri 1 milyar 80 milyon avro (34 milyar lira) düzeyinde bulunuyor.

Bundesliga'da bu sezonki yerel yayın hakları 34 milyar lira ile Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin 13 katı oldu.

La Liga'nın ulusal TV yayın geliri yıllık 990 milyon avro

İspanyol LaLiga'nın devam eden ulusal yayın hakları anlaşmasına göre, yıllık 990 milyon avro (31 milyar lira) değerinde bulunuyor.

Anlaşmaya göre, LaLiga'nın bu sezonki ulusal TV yayın geliri ise 31 milyar lira ile Süper Lig'in yıllık yayın gelirinin 12 katı düzeyinde bulunuyor.

Serie A'da bu sezonki yerel yayın hakları 840 milyon avro

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları ihalesini DAZN firması kazandı.

Serie A'da bu sezonki yerel yayın hakları 840 milyon avro (26 milyar lira) düzeyindeyken Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin 10 katı oldu.

DAZN ve Sky, 4,5 milyar avroya önümüzdeki 5 sezon boyunca yani yıllık 900 milyon avroya (28 milyar lira) Serie A maçlarını canlı yayınlama haklarını elinde tutacak.

Ligue 1

Fransa Ligue 1'deki TV yayını anlaşmasına göre bu sezon Ligue 1 takımları yaklaşık 582 milyon avro (19 milyar lira) gelir elde etti.

Ligue 1'de bu sezonki yerel yayın hakları 19 milyar lira ile Türkiye Süper Lig'de bu sezonki TV yayın hakları değerinin yaklaşık 7 katı oldu.