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İspanya kraliyet ailesinde yasak aşk skandalı kraliçe eniştesiyle...

İspanya kraliyet ailesinde yasak aşk skandalı kraliçe eniştesiyle...

İspanya Kraliyet ailesi, yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Kraliçe Letizia’nın, eniştesi Jaime Del Burgo ile gizli bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bu ilişkinin, Kraliçe Letizia'nın evlendikten sonra da devam ettiği iddia edildi.

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İspanya Kraliyet ailesi, yasak aşk skandalıyla gündemde. Kral Felipe'nin, eşi Kraliçe Letizia'nın, kız kardeşi Telma Ortiz'in eşi Jaime del Burgo ile gizlice aşk yaşadığı iddia edildi.

Bu ilişkinin, Kraliçe Letizia'nın evlendikten sonra da devam ettiği öne sürüldü.

2012-2014 yılları arasında Letizia'nın kız kardeşi Thelma ile evli olan del Burgo, ünlü İspanyol gazeteci Jaime Peñafiel'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Letizia ve Ben" kitabında kraliçeyle gizli bir aşk yaşadığını iddia etmişti.

Del burgo, Letizia ile Kral Felipe ile tanışmasından yıllar öncesinde sevgili olduklarını öne sürüyor. İlişkinin Letizia'nın Kral ile evlenip Kraliçe olmasından sonra da devam ettiğini savunuyor.

"Saatleri sayıyorum"

Del Burgo kanıt olarak kraliçenin kendisine gönderdiğini söylediği bir selfie paylaştı. Letizia'nın yazdığı ileri sürülen paylaşımda "Aşkım... Senin şalına sarındım. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum" dediği aktarıldı.

İspanya kraliyet ailesi suçlamalarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Elinde başka fotoğraflar ve mesajlar olduğunu açıklayan Del Burgo ise tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

"Kendime göre sebeplerim vardı" diyen del Burgo,, "Beni ölümle tehdit edenlere garezim yok, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

Kraliçe Letizia'nın, kocası Kral 6. Felipe'nin yakın arkadaşı olan ve yolsuzlukla suçlanan iş adamı Javier Lopez Madrid ile de 2014 yılında gizlice mesajlaştığı ortaya çıkmıştı.

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