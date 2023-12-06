Selde yıkılan köprünün yerine yenisi yapılıyor

Düzce'de temmuz ayında meydana gelen selde yıkılan ve yerine yenisinin yapılmasına karar verilen Darıyeri Hasanbey köyündeki köprüde çalışmalar devam ediyor.

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Temmuz ayında Düzce'de meydana gelen sel afetinin ardından yıkılan köprülerde çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede, sel afetinde ağır hasar alarak trafiğe kapatılan Darıyeri Hasanbey köyündeki köprü yıkılmış ve yenisinin yapımına başlanılmıştı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, beraberindeki heyet ile birlikte köprü yapımının devam ettiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Köprünün ana ayaklarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde tablaların koyulacağını belirten Vali Selçuk Aslan, personellere kolaylıklar diledi.