ABD'nin dış ticaret açığı arttı

ABD'nin dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 5,1 artarak 64,3 milyar dolara yükseldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 64,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 64,2 milyar dolar olması yönündeydi. Üç ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı, eylülde 61,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı ekimde yüzde 1 azalışla 258,8 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 0,2 artarak 323 milyar dolara çıktı.

AB'YE KARŞI VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 23,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi. Ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken İsviçre ile olan ticaret açığı azaldı.

ABD'nin AB ile ticaret açığı ekimde 19,2 milyar dolara ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi. Ülkenin İsviçre ile olan ticaret açığı ise 300 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (11,9 milyar dolar), Vietnam (9,3 milyar dolar), Almanya (7,5 milyar dolar), Japonya (6,6 milyar dolar), İrlanda (5,8 milyar dolar), Tayvan (5,1 milyar dolar), İtalya (4 milyar dolar) Güney Kore (3,7 milyar dolar), Hindistan (3,4 milyar dolar), Malezya (2 milyar dolar), Fransa (900 milyon dolar), İsrail (600 milyon dolar), İsviçre (300 milyon dolar ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (3,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,7 milyar dolar), Hong Kong (1,9 milyar dolar), Avustralya (1,3 milyar dolar), Belçika (800 milyon dolar), Brezilya (400 milyon dolar), Singapur (200 milyon dolar) ve İngiltere (200 milyon dolar) oldu.