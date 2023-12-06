SGK uzmanı Cem Kılıç, emekli, memur maaşı ve memur emeklisi zam oranlarını açıkladı

TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışıyla ilgili NTV'ye konuştu. Kılıç, memurların yüzde 50, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 40-45 aralığında zam almasını beklediğini açıkladı. Kılıç, emekli taban aylığının da 10 ya da 11 bin liraya çıkarılmasını öngördüğünü belirtti.

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Yeni yılda memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 33,65 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri için de yüzde 26,09'luk enflasyon farkı imkanı doğdu. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar artırılacağı da henüz netleşmedi.

TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

"MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM OLACAKTIR"

Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor. 5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10-11 BİNE ÇIKARILIR"

En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi: "Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

"ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLURSA ORAN YÜKSEK OLUR"

Prof. Dr. Kılıç, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de değerlendirme yaptı.

Kılıç şunları kaydetti: "Enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk-İş, bu yıl toplantılara 4 işçiyle katılacak. Tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi. Talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu. Tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Nisan, mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor. Şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde."