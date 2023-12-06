Altay Bayındır'ı üzecek haber! 70 milyon Euro'luk yeni kaleci

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchster United'ın başarılı kaleci Mike Maignan'ı transfer edeceği iddia edildi.

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İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yeni kalecisini İtalya'da bulduğu iddia edildi.

Maignan için Milan'ın kapısını çalacaklar

İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Andre Onana’nın performansından memnun olmayan Manchester United, Mike Maignan’ı kadrosuna katmak için Milan’ın kapısını çalacak.

70 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

28 yaşındaki file bekçisi için 70 milyon Euro'yu gözden çıkaran ManU, bu şekilde kaleyi sağlama almayı hedeflediği öne sürüldü.



Onana'nın istikrarsız performansı ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz ekibin yolunu tutan Altay Bayındır'ın henüz hiç süre almamış olmasının transfere hız kazandırabileceği konuşulurken, İngiliz temsilcisinin bu transfer için hevesli olduğuna vurgu yapıldı.

Altay Bayındır oynayacak mı?

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Onana'nın yokluğunda kaleyi Altay Bayındır'ın devralması bekleniyordu. Kış transfer döneminde Maignan transferinin gerçekleşmesi durumunda milli file bekçisinin Manchester temsilcisinde alacağı süre zora girecek. Transferin gerçekleşmeme durumunda ise kale Altay Bayındır'a kalacak

İtalya Serie A'da bu sezon 29 puanla 3. sırada yer alan Milan ile 16 maçta süre alan Fransız kaleci Maignan, kalesinde 20 gole engel olamazken, 6 maçı gol yemeden bitirmeyi başardı.