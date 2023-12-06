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Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranlar tutuklandı

Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranlar tutuklandı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darbedildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı.

Şüpheli Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, önce ünlü futbolcunun aracının önünü kesti.

İki maganda daha sonra bir anda Derelioğlu çiftine saldırmaya başladı.

Trafik magandaları cezaevinin yolunu tuttu

Derelioğlu çifti, şahıslar tarafından darbedildi.

Yaşananların ardından Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı.

İki maganda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"En büyük cezayı almalarını istiyorum"

Öte yandan Oktay Derelioğlu, yaşadığı olaya ilişkin kaldırıldığı hastanede açıklamalarda bulunmuştu.

Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar.” ifadelerini kullanmıştı.

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