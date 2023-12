Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Ekonomik dengeyi sarsmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Asgari ücret görüşmeleri, enflasyonla mücadele ve terör operasyonları hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye’nin aydınlık yarınları için hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada yoğun bir gündemi geride bıraktık. Cezayir ziyaretimiz oldukça başarılı geçti. Cezayir, Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmememizde Gazze’ye güçlü desteğimizi teyit ettik.

"Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz"

Geçen hafta yaptığımız grup toplantımızda seçimlere ilişkin hazırlıklarımızı değerlendirirdik. Bir fetret yaşayan muhalefetin belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız. MGK toplantısında pek çok konuyu ele aldık. Terör kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye’yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Buradan Türkiye’yi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde kesinlikle bir yapılanmaya izin vermeyeceğiz. Kimin kiminle iş tuttuğunu iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmasını iyi biliriz. Barış ve huzur kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Ülkemize kuyu kazanları da kendi hesaplarıyla başbaşa bırakıyoruz.

"İklim değişikliğini en fazla hisseden ülkelerden biriyiz"

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kalıyoruz. İklim değişikliğini en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. İklim değişikliğinden bahsederken şu noktanın gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bu krizin asıl sebebi gelişmiş batılı ülkelerdir. İklim krizi, kontrolsüz büyümenin sonucudur. Tabiatı bir emanet değil de sömürülmesi gereken meta olarak gören zihniyet büyük zarar vermiştir. İklim değişikliğiyle mücadele yeni sömürü düzenine yol açmamalıdır. İlan ettiğimiz net sıfır emisyon hedefinde 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai’de düzenlenen zirvede bu konuları çok açık ifade ettik. Doha ziyaretimiz ise oldukça önemliydi. 2014 yılında kurduğumuz Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi’nin 9. Toplantısını icra ettik. 12 belge imzaladık. Ticaret hacmimizi artıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı

Yarın Yunanistan'a, ardından 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Ülkemizin uluslararası platformlar ile ikili ilişkilerinde siyasi, diplomatik, ekonomik alanda kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır. Hem içeride hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her durumda yanımızda yer alarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz veren her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnsanımızı günlük hayatta sıkıntıya sokan meseleleri bire birer çözüme kavuşturuyoruz. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha iyiye gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk. Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur.

"İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacağız"

Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerine bir artış yapacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

"İsrail, bu zulmün hesabını verecektir"

Gerektiğinde bedel ödeme pahasına şahit olduğumuz kötülükleri yapabiliyorsak elimizle düzeltmenin, mümkün değilse dilimizle anlatmanın, ona da mani varsa kalbimizle buğz etme gayreti içinde olduk. Son 70 yılına baktığımızda bu yaklaşımın pek çok örneğini görüyoruz. Kore'ye bu hissiyatla gidip kan döktük can verdik. Kıbrıs'ta barış harekatı gerçekleştirdik. Irak, Suriye, Ukrayna'da başı dara düşenlere kapımızı açtık. Karabağ'ın işgaline Türkistan'daki zulme, Keşmir ve Arakan'daki haksızlıklara bu düşünce ile rıza göstermedik. Bugün aynı onurlu duruşu Gazze'ye yönelik barbarlık karşısında Filistin halkının yanında yer alarak sergiliyoruz. İsrail 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum? Türkiye kendisi gibi düşünen devletlerle bu meseleyi her platformda dile getirecektir. İsrailli yöneticiler, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve cezasını çekecektir. Netanyahu yönetimine bu cesareti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. Şayet ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail’e sınırsız siyasi, askeri ve ekonomik destek vermiş olmasa böyle pervasız hareket edemezdi.